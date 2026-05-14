Municípios de MS enfrentam dificuldades para receber emendas e TCE aciona STF

Os municípios sul-mato-grossenses têm enfrentado dificuldades operacionais para conseguir abrir contas bancárias específicas destinadas ao recebimento de recursos de emendas parlamentares municipais de pequeno valor. Diante da situação, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) encaminhou questionamentos ao STF (Supremo Tribunal Federal) em busca de esclarecimentos sobre as exigências impostas pela Corte.

As dúvidas surgiram durante reuniões e atendimentos presenciais e virtuais realizados pelo TCE-MS com jurisdicionados de diversos municípios, que relataram dificuldades técnicas e administrativas para cumprir as determinações estabelecidas pelo Supremo.

O tema ganhou ainda mais relevância após o Tribunal emitir relatório técnico determinando a suspensão da execução de emendas parlamentares em 31 municípios de MS, devido a inconsistências relacionadas à transparência, execução e adequação legal na aplicação dos recursos públicos.

Conforme determinação do STF, a liberação das verbas provenientes das emendas está condicionada à abertura de contas bancárias específicas em instituições financeiras oficiais. No entanto, segundo o TCE-MS, a operacionalização dessa exigência tem criado obstáculos principalmente em casos de emendas de pequeno valor.

No documento encaminhado ao Supremo, o conselheiro relator Osmar Domingues Jeronymo explicou que é comum o recebimento de emendas entre R$ 500 e R$ 1 mil, destinadas ao apoio de projetos sociais.

Nesses casos, a obrigatoriedade de abertura de uma conta bancária específica para cada repasse, além da necessidade de formalização prévia de instrumentos como termo de fomento junto às instituições financeiras, acaba dificultando a execução dos recursos.

Entre os questionamentos apresentados ao STF, o relator indaga sobre a possibilidade de flexibilização da exigência de contas individualizadas para repasses de pequeno valor, mediante a fixação de um teto financeiro, além da eventual adoção de mecanismos alternativos que permitam a gestão consolidada desses recursos sem prejuízo da rastreabilidade.

Outro ponto levantado pelo TCE-MS trata da possibilidade de utilização do histórico do empenho e da ordem de pagamento como instrumentos suficientes para garantir o controle e a transparência dos repasses, em substituição à abertura de contas bancárias específicas em determinadas situações.

O Tribunal também pediu esclarecimentos sobre os procedimentos adequados quando o próprio município for beneficiário direto da emenda parlamentar e responsável pela execução do objeto, especialmente nos casos envolvendo recursos de pequeno valor.

O TCE-MS reforçou que segue acompanhando as definições do STF e informou que novas orientações técnicas serão divulgadas aos jurisdicionados assim que houver manifestação da Suprema Corte sobre os questionamentos apresentados pelos municípios de MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também