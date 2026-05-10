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Corpo é encontrado às margens da BR-163 em Dourados

Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência na manhã deste domingo; caso será investigado pela Polícia Civil

10 maio 2026 - 09h40Taynara Menezes
Delegacia de Polícia Civil de DouradosDelegacia de Polícia Civil de Dourados   (Dourados News)

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na manhã deste domingo (10) às margens da BR-163, próximo a um pesqueiro, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes da Polícia Civil também estiveram no local e devem investigar o caso.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte nem sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

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