Corpo é encontrado às margens da BR-163 em Dourados

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na manhã deste domingo (10) às margens da BR-163, próximo a um pesqueiro, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes da Polícia Civil também estiveram no local e devem investigar o caso.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte nem sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

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