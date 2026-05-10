Sensação térmica de -3,2°C leva 90 pessoas para abrigo emergencial em Campo Grande

A sensação térmica de -3,2°C registrada na madrugada deste domingo (10) levou 90 pessoas em situação de rua ao ponto de apoio do Inverno Acolhedor, montado no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

A ação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) começou ainda no início da noite, quando os primeiros ônibus chegaram ao local com mais de 60 acolhidos. Com a queda acentuada das temperaturas, o número de atendimentos aumentou ao longo da madrugada.

No ponto de apoio, as pessoas receberam cobertores, agasalhos, chá quente e marmitas. Equipes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), também realizaram atendimentos médicos durante a noite.

A estrutura recebeu ainda quatro cães que acompanhavam os acolhidos. Os animais receberam ração, cobertas e orientações veterinárias por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea).

O atendimento no Parque Ayrton Senna seguiu até às 6h, quando os acolhidos foram encaminhados para a Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA), onde tiveram acesso à alimentação e higiene pessoal.

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