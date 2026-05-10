Identificado motociclista que morreu após bater em caminhonete na Duque de Caxias

Identificado como José Roberto Cáceres da Silva, de 52 anos, o motociclista que morreu após bater na traseira de uma caminhonete na Avenida Duque de Caxias, na região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande, na noite deste sábado (9).
Conforme apurado pela polícia, a caminhonete modelo Triton seguia no sentido centro/bairro e reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo, em frente ao Hotel Orla Morena, quando foi atingida na traseira pela motocicleta Honda Pop 110 conduzida por José Roberto.
A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Na garupa da motocicleta estava uma mulher de 56 anos, que sofreu fratura no fêmur e foi encaminhada para a Santa Casa.
Segundo o registro policial, foi constatado que José Roberto não possuía habilitação para conduzir veículo. Ainda conforme a ocorrência, a mulher que estava na garupa teria entregado a motocicleta para ele pilotar.
O motorista da caminhonete foi ouvido como testemunha e liberado no local. O caso segue sob investigação.