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Choque prende suspeito de tráfico após tentativa de fuga em Aparecida do Taboado

Prisão ocorreu durante operação de combate a organizações criminosas no município

09 maio 2026 - 18h11Vinicius Costa
Drogas apreendidas pelos policiaisDrogas apreendidas pelos policiais   (Via PMMS)

Homem foi preso por tráfico de drogas durante operação da Polícia Militar em Aparecida do Taboado, nesta sexta-feira, dia 8. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Choque em meio ao reforço no combate a organizações criminosas na cidade.

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um suspeito estaria fazendo entregas de drogas em um GM/Vectra prata. Durante patrulhamento, os militares localizaram o veículo na região indicada.

Ao perceber a aproximação policial, o motorista abandonou o carro e tentou fugir para o interior de um imóvel aparentemente desabitado. Após abordagem e buscas no local, os policiais encontraram uma sacola com aproximadamente 656 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Durante entrevista, o suspeito informou possuir armamentos em sua residência. A equipe foi até o endereço e constatou que se tratavam de espingardas de pressão, que permaneceram no imóvel.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado para as providências cabíveis.

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