Choque prende suspeito de tráfico após tentativa de fuga em Aparecida do Taboado

Homem foi preso por tráfico de drogas durante operação da Polícia Militar em Aparecida do Taboado, nesta sexta-feira, dia 8. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Choque em meio ao reforço no combate a organizações criminosas na cidade.

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um suspeito estaria fazendo entregas de drogas em um GM/Vectra prata. Durante patrulhamento, os militares localizaram o veículo na região indicada.

Ao perceber a aproximação policial, o motorista abandonou o carro e tentou fugir para o interior de um imóvel aparentemente desabitado. Após abordagem e buscas no local, os policiais encontraram uma sacola com aproximadamente 656 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Durante entrevista, o suspeito informou possuir armamentos em sua residência. A equipe foi até o endereço e constatou que se tratavam de espingardas de pressão, que permaneceram no imóvel.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado para as providências cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também