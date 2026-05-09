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Homem é socorrido inconsciente após agressão com pedrada em Corumbá

Vítima foi encontrada caída no asfalto com sangramento na cabeça no bairro Centro América

09 maio 2026 - 16h33Vinicius Costa
Imagem ilustrativa | Pedra com sangueImagem ilustrativa | Pedra com sangue   (Reprodução/Via G1)

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido em estado inconsciente após ser vítima de agressão na manhã de sexta-feira (8), no bairro Centro América, em Corumbá. O caso aconteceu na Rua Totico de Medeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi acionada por volta das 10h para atender uma ocorrência de vítima caída no asfalto com forte sangramento na cabeça. No local, os militares constataram que o homem havia sido agredido com uma pedrada.

A vítima, que não portava documentos de identificação, estava inconsciente e apresentava um corte contuso na região occipital da cabeça, com sangramento ativo.

Os bombeiros realizaram procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo contenção da hemorragia, curativo e imobilização em prancha rígida. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá.

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