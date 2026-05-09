Ação de adoção de cães e gatos na Praça da Bolívia é cancelada devido ao frio na Capital

A ação de adoção de cães e gatos filhotes que aconteceria neste domingo (10), na Praça da Bolívia, em Campo Grande, foi cancelada devido à previsão de baixas temperaturas na Capital. O comunicado foi divulgado pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea).

Segundo o órgão, a decisão foi tomada visando o bem-estar e a proteção dos animais que participariam da ação. O evento seria realizado das 9h às 12h e contaria com cerca de 50 filhotes disponíveis para adoção responsável.

Em clima de Dia das Mães, a iniciativa convidava famílias e interessados em abrir espaço para um novo integrante de quatro patas. Os animais passaram por avaliação clínica, foram vermifugados e estavam aptos para adoção.

A Subea também informou que garantiria a castração dos filhotes adotados, como forma de contribuir para o controle populacional e o bem-estar animal.

Em nota, a Superintendência agradeceu a compreensão da população.

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