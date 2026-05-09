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Com chegada do frio, acolhimento no Ayrton Senna começa neste sábado

Ação "Inverno Acolhedor" oferecerá pernoite, alimentação, cobertores e atendimento de saúde

09 maio 2026 - 10h12Taynara Menezes
Ponto de apoio funcionará a partir das 18hPonto de apoio funcionará a partir das 18h   (Reprodução/PREFCG)

Com a queda nas temperaturas em Campo Grande, a prefeitura inicia neste sábado (09) a ação “Inverno Acolhedor” no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua durante as noites mais frias.

O atendimento começa às 18h, com pernoite previsto para sábado (09) e domingo (10). A continuidade da ação na segunda-feira (11) dependerá da previsão do tempo.

No local, serão disponibilizados espaço coberto e aquecido para dormir, colchões, lençóis, cobertores, jantar, água e apoio de equipes de saúde. Pessoas acolhidas que estiverem com animais de estimação também terão suporte, com oferta de ração e cobertas para os pets.

No domingo pela manhã, as pessoas acolhidas serão encaminhadas para a Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA I), onde poderão tomar café da manhã e permanecer durante o dia. Já na segunda-feira, o café será servido no Centro POP.

As equipes também vão orientar sobre vagas de emprego e programas habitacionais no Centro POP, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua Joel Dibo, 255, no Centro.

O espaço oferece serviços como banho, lavanderia, alimentação, guarda de pertences, apoio para emissão de documentos e atendimento psicossocial.

Durante o período de frio, equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) irão reforçar as abordagens nas ruas para oferecer acolhimento e cobertores.

Informações e pedidos de atendimento podem ser feitos pelos telefones: (67) 99660-6539 (67) 99660-1469

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