Acusado de ajudar a matar 'Léo' e jogar corpo em fossa no Nova Lima é julgado nesta sexta

Iago Romão de Almeida, conhecido como “Neguinho” ou “Chipa”, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (5), em Campo Grande. Ele é acusado de matar Leonardo Gomes Lescano, o “Léo”, de 23 anos, em junho de 2020, no bairro Nova Lima.

“Léo”, como era conhecido carinhosamente na região, foi morto com o uso de um objeto perfurocortante. O corpo de Leonardo foi encontrado dentro de uma fossa, em uma tentativa dos acusados de ocultar o crime.

Outro acusado pelo crime já foi julgado e condenado. Trata-se de Maxsuel Bruno da Silva, apelidado de “Maquito”. Maxsuel foi condenado a 16 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato, restando apenas Iago Romão a ser julgado.

O julgamento ocorre sob o rito do Tribunal do Júri. A sessão é presidida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos e o caso será analisado pelo Conselho de Sentença.

O crime - Segundo a Justiça, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 100. Leonardo foi surpreendido e morto com um golpe perfurocortante. Após o homicídio, o corpo foi escondido em uma fossa. A vítima foi dada como desaparecida e localizada dias depois já sem vida.

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