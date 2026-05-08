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Débora Falabella traz espetáculo premiado 'Prima Facie' a Campo Grande

Peça que já reuniu mais de 150 mil espectadores será apresentada entre os dias 15 e 17 de maio na Capital

08 maio 2026 - 08h50Vinicius Costa
Débora Falabella estará em Campo GrandeDébora Falabella estará em Campo Grande   (Annelize Tozetto)

Campo Grande recebe entre os dias 15 e 17 de maio o espetáculo Prima Facie, protagonizado por Débora Falabella. A montagem, um dos maiores sucessos recentes do teatro nacional.

O monólogo acompanha Tessa, uma advogada criminalista em ascensão que passa a confrontar o sistema judicial e as próprias convicções após um acontecimento que muda sua trajetória. A peça aborda temas como poder, violência e desigualdade de gênero.

Além da repercussão de público, o espetáculo acumula reconhecimento da crítica especializada. Pela atuação no solo, Débora Falabella recebeu prêmios como Shell de Melhor Atriz, APCA, Bibi Ferreira e Arcanjo de Melhor Solo. A produção também conquistou cinco troféus no Prêmio APTR.

O Espetáculo 'Prima Facie' completa dois anos em cartaz e soma mais de 150 mil espectadores pelo Brasil.

Serviço:

Datas: 15, 16 e 17 de maio
Local: Teatro Glauce Rocha
Cidade: Campo Grande – MS
Ingressos: Comprar ingressos

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