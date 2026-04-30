Bell Éter sobe ao palco do Sesc com show "Grandes Vozes"

O Sesc Teatro Prosa recebe, no dia 8 de maio, às 19h, o show “Bell Éter canta Grandes Vozes”. A apresentação é gratuita e aberta ao público e tem classificação livre. Os ingressos podem ser retirados no Sympla, a partir de 1º de maio, às 14h.
A cantora sul-mato-grossense Bell Éter apresenta releituras de intérpretes da música brasileira e internacional, promovendo conexões entre artistas de diferentes épocas. O repertório inclui nomes como Maria Bethânia, Marília Mendonça, Djavan, Liniker, Whitney Houston e Sam Smith.
Natural de Campo Grande (MS), Bell Éter iniciou sua trajetória com o lançamento de músicas autorais em plataformas digitais a partir de 2022, atuando entre gêneros como MPB, pop, soul e R&B. Em 2025, ganhou projeção nacional ao chegar à final do programa The Voice Brasil.
Serviço
Show: Bell Éter canta Grandes Vozes
Data: 08/05/2026
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa
Classificação: Livre