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Emissão do novo RG abre agendamento com vagas ampliadas no Estado

Mato Grosso do Sul oferece 2,5 mil atendimentos diários para emissão da CIN

30 abril 2026 - 14h24Sarah Chaves
Foto: PCi-MSFoto: PCi-MS  

Quem precisa emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo RG, em Mato Grosso do Sul já pode agendar atendimento a partir desta quinta-feira (30) pelo Portal de Serviços da Sejusp.

O Estado oferece cerca de 2,5 mil vagas por dia, sendo 1 mil em Campo Grande e 1,5 mil no interior, distribuídas em 93 postos de identificação.

A rede de atendimento foi ampliada e modernizada, com mais postos, sistema on-line e redução no tempo de atendimento, que caiu para cerca de 15 a 20 minutos. Também não é mais exigida foto 3x4.

Desde janeiro de 2024, já foram emitidas 741 mil CINs, o equivalente a 25,5% da população. A primeira via é gratuita e o RG antigo segue válido até 2032. O novo documento usa o CPF como número único, tem QR Code para verificação e versão digital no aplicativo Gov.br.

Além dos atendimentos regulares, o Estado tem realizado mutirões e ações em eventos e comunidades, incluindo áreas rurais e o sistema prisional, ampliando o acesso ao documento.

Para agendar, basta acessar o site da Sejusp, escolher local, data e horário. No dia, é preciso apresentar certidão de nascimento ou casamento original. Em casos urgentes, pode haver encaixe direto nos postos.

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