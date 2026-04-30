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Operação da PM prende dois e apreende mais de 170 quilos de droga na Capital

Um dos envolvidos fugiu com o veículo, provocou um acidente com vítima; a droga seria entregue no bairro Jardim Presidente

30 abril 2026 - 12h36Vinícius Santos
Apreensão em ação conjunta do 9&ordm; BPM e 11ª CIPM - Foto: DivulgaçãoApreensão em ação conjunta do 9º BPM e 11ª CIPM - Foto: Divulgação  

Operação realizada por militares do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos e na apreensão de grande quantidade de drogas na noite de quarta-feira (29), em Campo Grande.

Segundo informações da ocorrência, as equipes realizavam rondas ostensivas e preventivas pelo bairro Nascente do Segredo quando visualizaram um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, em atitude suspeita.

Durante a aproximação da viatura, o condutor do veículo teria arremessado tablete com substância análoga à maconha pela janela, na Tua Tenente Tenesse, e em seguida acelerado bruscamente contra a equipe policial, desobedecendo à ordem de parada.

Diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático. Ainda conforme o registro policial, o condutor realizou fuga em alta velocidade por diversas vias da cidade, trafegando pela contramão, avançando sinais vermelhos e colocando em risco pedestres e outros motoristas.

No cruzamento da avenida Rachid Neder com a rua Padre João Crippa, o veículo acabou colidindo com uma motocicleta. Mesmo após o impacto, o suspeito teria continuado a fuga pelo centro da cidade.

A vítima da motocicleta foi socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada à Santa Casa, apresentando fraturas em membro inferior, permanecendo hospitalizada.

A fuga prosseguiu até a avenida Eça de Queiroz, onde o veículo apresentou problemas mecânicos, momento em que os ocupantes foram abordados e presos pelos militares. Na revista ao automóvel, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha, além de um simulacro de arma de fogo tipo pistola, de cor prateada, localizado sob o banco do condutor.

Questionado, o suspeito teria relatado que realizaria a entrega do entorpecente no bairro Jardim Presidente, mediante pagamento de R$ 250,00, e que havia retirado a droga em uma residência localizada na rua Teixeira da Silva.

Diante das informações, as equipes policiais  deslocaram-se até o endereço indicado. No local, dois indivíduos tentaram fugir ao perceber a presença policial, pulando muros de residências vizinhas. Um deles foi abordado.

Os militares entraram na residência e localizaram grande quantidade de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 174 quilos, além de duas balanças de precisão e dois rolos de plástico PVC.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Os dois suspeitos foram conduzidos ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada da Polícia Civil), onde o flagrante foi lavrado.

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