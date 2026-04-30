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Idoso morre dias após levar paulada na cabeça enquanto enforcava mulher na Capital

Tio da mulher é quem desferiu o golpe que provocou a morte do homem

30 abril 2026 - 07h50Vinicius Costa

Juarez Paulo da Silva, de 65 anos, morreu durante a quarta-feira, dia 29, dias após ter levado uma paulada na cabeça enquanto agredia uma mulher, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O caso aconteceu no dia 15 de abril.

A ex-companheira do idoso é quem compareceu na delegacia para relatar o falecimento da vítima, que esteve envolvido no episódio de violência doméstica. O suspeito de ter desferido o golpe é o tio da mulher que sofreu a agressão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Juarez tentou enforcar a mulher, que não teve descrito qual era o vínculo entre eles, quando o tio da mulher apareceu e tentou interver na agressão.

Sem sucesso na tentativa, ele teria se apossado de um pedaço de madeira e desferido um golpe na cabeça de Juarez. Na sequência dos fatos, o suspeito deixou o local, enquanto da Silva foi atendido e encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Desde o dia 15 de abril, quando aconteceu a situação, Juarez ficou internado e durante a quarta-feira, no período da tarde, teve seu óbito declarado após não resistir as complicações do fato.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

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