Campo Grande tem mais de 1,4 mil vagas abertas na Funsat hoje

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.403 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (30). O atendimento ocorre das 7h às 16h.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão Operador de caixa (357), Auxiliar de limpeza (219), Auxiliar de linha de produção (58), Repositor de mercadorias (53), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (48) e Auxiliar de padeiro (71). Também há vagas para Atendente de lojas e mercados (62), Auxiliar nos serviços de alimentação (35), Atendente de padaria (31) e Repositor em supermercados (30).

Já em outras áreas, aparecem oportunidades como Costureira em geral (14), Consultor de vendas (13), Atendente de lanchonete (20), Trabalhador de extração florestal, em geral (20), Frentista (15) e Vendedor interno (15). Há ainda vagas para funções técnicas e especializadas, como Médico do trabalho (1), Engenheiro de suporte técnico de TI (1), Eletrotécnico (1) e Técnico de edificações (1).

Para quem não tem experiência, são 1.101 vagas distribuídas em 54 funções. As maiores ofertas estão em Operador de caixa (355), Auxiliar de limpeza (181), Auxiliar de padeiro (71), Atendente de lojas e mercados (62) e Repositor de mercadorias (53).

Também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com cinco vagas nas funções de Auxiliar de limpeza (2), Empacotador, a mão (2) e Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1). Além disso, há uma vaga temporária para Cozinheiro geral (1).

Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. A lista completa de vagas também está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.

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