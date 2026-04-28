Inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica encerram nesta quinta-feira na Capital

As inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica em Campo Grande encerram nesta quinta-feira (30), no polo do Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho.

A iniciativa é da Fundação Municipal de Esportes e as matrículas devem ser feitas presencialmente no local, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h. As aulas estão previstas para começar em maio.

Voltadas para meninas de 5 a 12 anos, as atividades envolvem movimentos com fitas, bolas, arcos e maças, contribuindo para coordenação, postura e disciplina.

O programa já atende cerca de 150 alunas na Capital e tem mais de 15 anos de atuação, com participação em competições regionais e nacionais.

Além do desenvolvimento físico, a modalidade também incentiva valores como respeito, autoestima e trabalho em equipe.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.

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