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Operador de caixa lidera lista de vagas abertas na Funsat

Ao todo são ofertadas 1.377 oportunidades em 118 funções

28 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 28/04/2026 às 07h30

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 1.377 vagas de emprego nesta terça-feira (28), em Campo Grande, distribuídas em 118 funções diferentes. O atendimento ocorre das 7h às 16h. 

Entre as oportunidades com maior número de postos estão operador de caixa (358 vagas), auxiliar de limpeza (158), auxiliar de linha de produção (60), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (50). Também há demanda significativa para auxiliar de padeiro (71), ajudante de carga e descarga (48) e atendente de padaria (33). 

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, são 1.067 vagas em 55 funções. Os destaques incluem operador de caixa (355), auxiliar de limpeza (120), auxiliar de padeiro (71) e atendente de lojas e mercados (62). 

Há ainda 7 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), em funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e empacotador. Também foi aberta uma vaga temporária para cozinheiro geral. 

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas, como comércio, serviços, indústria e construção civil. Para concorrer, é necessário comparecer à Funsat com documentos pessoais e carteira de trabalho.
 

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