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Campo Grande abre seleção para cuidadores em saúde mental com inscrições até quarta-feira

Processo é gratuito, online e voltado à formação de cadastro reserva para atuação na rede pública de saúde

27 abril 2026 - 15h22Taynara Menezes
Vaga é para cadastro reservaVaga é para cadastro reserva   (Foto: Divulgação )

Campo Grande abre inscrições, nesta terça-feira (28), para um processo seletivo simplificado que visa contratar, de forma temporária, cuidadores em saúde mental. O prazo segue até quarta-feira (30), às 18h, e deve ser feito exclusivamente pela internet no portal da Prefeitura.

Conforme o edital publicado nesta segunda-feira (27) pela Prefeitura Municipal, a seleção busca formar cadastro de reserva para suprir demandas emergenciais da rede pública, especialmente em casos de afastamentos ou necessidade temporária de reforço nas equipes.

Para participar, é exigido ensino médio completo. Durante o período de inscrição, os candidatos também precisam enviar documentos que comprovem qualificação e experiência profissional. O processo será dividido em etapas de análise curricular e entrevista técnica.

Os profissionais selecionados atuarão diretamente no cuidado de pessoas com transtornos mentais e deficiência, inclusive em situações de crise, com foco no apoio emocional e na promoção do bem-estar.

O contrato inicial terá vigência até 30 de junho de 2026, podendo ser prorrogado conforme a necessidade. Também há previsão de reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas. Mais informações, incluindo o edital aqui.

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