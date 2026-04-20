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Funtrab tem 2.656 vagas e altera atendimento nesta semana

Os serviços ficam suspensos nesta segunda (20) e terça (21) e voltam na quarta (22)

20 abril 2026 - 08h10Sarah Chaves
Foto: Bruno RezendeFoto: Bruno Rezende  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) suspende o atendimento nesta segunda-feira (20), por conta do ponto facultativo, e na terça-feira (21), devido ao feriado de Tiradentes. Com isso, os serviços de intermediação de mão de obra serão retomados normalmente a partir de quarta-feira (22).

Apesar da pausa no início da semana, a Funtrab mantém a oferta de 2.656 vagas de emprego em 36 municípios do estado, abrangendo 371 ocupações diferentes. As oportunidades contemplam desde funções operacionais até administrativas.

Entre os destaques estão os cargos de auxiliar de linha de produção (311 vagas), ajudante de obras (141), pedreiro (99) e operador de processo de produção (88), além de funções como alimentador de linha de produção, servente de obras, auxiliar administrativo e operador de caixa.

Os municípios com maior número de vagas são Chapadão do Sul (372), Campo Grande (282) e Dourados (281), seguidos por Sidrolândia (199) e Iguatemi (143). Também há oportunidades em cidades como Costa Rica, Cassilândia, Naviraí e Nova Andradina.

Os interessados devem procurar uma das unidades da Funtrab para cadastro e encaminhamento às vagas a partir de quarta-feira (22), quando o atendimento volta ao normal.

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