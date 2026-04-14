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Funsat oferece vagas com e sem experiência nesta terça-feira

Ao todo, são 1.296 oportunidades em 104 funções em Campo Grande

14 abril 2026 - 07h50Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta terça-feira (14), 1.296 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 104 funções. As oportunidades atendem a diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, ampliando o acesso ao mercado de trabalho e impulsionando a economia local.

O atendimento é realizado das 7h às 16h, com encaminhamento dos candidatos conforme as exigências das empresas contratantes.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (367), auxiliar de limpeza (147), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar operacional de logística (50), auxiliar de cozinha (39) e repositor em supermercados (35). Também há oportunidades nos setores de comércio, serviços, indústria, construção civil e alimentação.

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, há 911 vagas distribuídas em 50 funções, com destaque para operador de caixa, auxiliar de limpeza, atendente e repositor de mercadorias.

A Funsat ainda disponibiliza 8 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 11 oportunidades temporárias, principalmente nas áreas de atendimento e alimentação.

A orientação é que os interessados mantenham o cadastro atualizado e compareçam com documentos pessoais, o que facilita o atendimento e o encaminhamento às vagas.
 

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