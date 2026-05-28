Menu
Menu Busca quinta, 28 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Oportunidade

Artistas visuais mulheres podem se inscrever para projeto de murais em escolas da Capital

Seleção vai escolher cinco participantes para obras inspiradas nos ODS; inscrições seguem até 3 de junho

28 maio 2026 - 18h50Taynara Menezes
Cada selecionada receberá cachê de R$ 2,4 mil, além de materiais para execução das obrasCada selecionada receberá cachê de R$ 2,4 mil, além de materiais para execução das obras   (Foto: Divulgação)

Artistas visuais mulheres de Campo Grande já podem se inscrever no projeto “Ação Educativa – ODS nos Muros”, que vai selecionar cinco participantes para a criação de murais em escolas da Rede Municipal de Ensino.

A iniciativa une arte urbana, educação e sustentabilidade, com obras inspiradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada artista selecionada será responsável por um mural autoral em escola da Capital.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 3 de junho. O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de junho.

Podem participar mulheres cis e trans, artistas visuais nascidas ou residentes em Campo Grande, com portfólio que comprove atuação na área. O edital também incentiva a participação de mulheres pretas, pardas, indígenas e LGBTQIA+.

Cada selecionada receberá cachê de R$ 2,4 mil, além de materiais para execução das obras. A pintura dos murais está prevista para ocorrer entre julho e setembro de 2026.

Além das cinco vagas principais, o processo também formará cadastro de suplentes para eventuais substituições.

O projeto é realizado pela Fuá Produções, com apoio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC).

Cronograma

  • Inscrições: 25 de maio a 3 de junho
  • Curadoria: 4 a 10 de junho
  • Resultado oficial: 11 de junho
  • Reuniões com artistas selecionadas: 22 a 26 de junho
  • Execução das pinturas: julho a setembro de 2026

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1,4 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Campo Grande tem 1.463 vagas de emprego abertas nesta terça-feira
Oportunidade
Campo Grande tem 1.463 vagas de emprego abertas nesta terça-feira
A formação propõe integrar técnicas de fotografia, noções de marketing e comunicação institucional
Oportunidade
Curso em Campo Grande une fotografia religiosa e marketing para comunicação na Igreja
Vagas na Funsat chegam a mais de 1,4 mil
Oportunidade
Funsat oferta mais de 1,4 mil vagas nesta segunda em 124 profissões diferentes
Aulas começam nesta segunda-feira
Oportunidade
CG Delas leva cursos gratuitos de manicure e customização ao Caiobá a partir de amanhã
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Estudantes da UEMS podem concorrer a bolsas de R$ 700 em programa cultural
Fachada do Procon
Oportunidade
Energisa realiza mutirão de negociação com até 98% de descontos na próxima semana em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat abre 1,4 mil vagas e maioria não exige experiência em Campo Grande
Foto: Divulgação/Assecom
Oportunidade
Dourados segue com inscrições abertas para Programa Família Acolhedora
Campo Grande tem mais de mil vagas abertas nesta quinta-feira pela Funsat
Oportunidade
Campo Grande tem mais de mil vagas abertas nesta quinta-feira pela Funsat

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026