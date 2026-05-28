Artistas visuais mulheres podem se inscrever para projeto de murais em escolas da Capital

Artistas visuais mulheres de Campo Grande já podem se inscrever no projeto “Ação Educativa – ODS nos Muros”, que vai selecionar cinco participantes para a criação de murais em escolas da Rede Municipal de Ensino.

A iniciativa une arte urbana, educação e sustentabilidade, com obras inspiradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada artista selecionada será responsável por um mural autoral em escola da Capital.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 3 de junho. O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de junho.

Podem participar mulheres cis e trans, artistas visuais nascidas ou residentes em Campo Grande, com portfólio que comprove atuação na área. O edital também incentiva a participação de mulheres pretas, pardas, indígenas e LGBTQIA+.

Cada selecionada receberá cachê de R$ 2,4 mil, além de materiais para execução das obras. A pintura dos murais está prevista para ocorrer entre julho e setembro de 2026.

Além das cinco vagas principais, o processo também formará cadastro de suplentes para eventuais substituições.

O projeto é realizado pela Fuá Produções, com apoio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC).

Cronograma

Inscrições: 25 de maio a 3 de junho

Curadoria: 4 a 10 de junho

Resultado oficial: 11 de junho

Reuniões com artistas selecionadas: 22 a 26 de junho

Execução das pinturas: julho a setembro de 2026

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