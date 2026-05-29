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Operador de caixa lidera lista de vagas da Funsat com 347 oportunidades nesta sexta-feira

Atendimento ocorre das 7h às 13h, com oportunidades em áreas como comércio, serviços, construção civil e indústria

29 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 29/05/2026 às 07h37
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.447 vagas de emprego nesta quinta-feira (29), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 122 funções e incluem vagas para candidatos sem experiência, pessoas com deficiência (PCD) e contratos temporários.  O atendimento na Funsat ocorre das 7h às 13h. 

Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa (347), auxiliar de limpeza (200), auxiliar de linha de produção (64), atendente de lojas e mercados (58), auxiliar de confecção (50) e operador de vendas em lojas (45). Também há oportunidades para repositor em supermercados (39), auxiliar nos serviços de alimentação (34), açougueiro (33), consultor de vendas (31) e repositor de mercadorias (31). 

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência na função, a Funsat oferece 1.058 vagas. Os destaques são operador de caixa (341), auxiliar de limpeza (148), atendente de lojas e mercados (56), operador de vendas em lojas (41), repositor em supermercados (39) e auxiliar de linha de produção (38). 

Há ainda 55 vagas destinadas a pessoas com deficiência, sendo 50 para auxiliar de confecção, além de oportunidades para auxiliar de limpeza, empacotador e repositor de mercadorias. Já as vagas temporárias somam 16 postos para garçom, leiturista e técnico de planejamento de produção. 

As oportunidades são acessíveis a candidatos com cadastro atualizado na Agência de Empregos, requisito para encaminhamento às entrevistas. 

O atendimento da Funsat ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h. 

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