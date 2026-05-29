TJ e Governo alinham detalhes da 3ª Caminhada 'Todos Por Elas' em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou, na tarde de quinta-feira (28), uma reunião de alinhamento para os preparativos finais da 3ª Caminhada Todos Por Elas pelo fim do feminicídio, marcada para o dia 14 de junho, a partir das 7h30, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O encontro aconteceu no Salão Pantanal, na sede do TJMS, e reuniu representantes do Judiciário e do Governo do Estado para definir os últimos detalhes da mobilização, que tem como foco o enfrentamento à violência contra a mulher e a conscientização da população sobre o feminicídio.

Durante a reunião, foram discutidos pontos relacionados à infraestrutura, logística, comunicação, segurança, programação cultural e apoio institucional ao evento.

A desembargadora Sandra Artioli destacou a importância da união entre os poderes e instituições na luta contra a violência de gênero.

“A caminhada é uma forma de sensibilizar a sociedade para um tema tão sensível e urgente. O enfrentamento ao feminicídio exige o somatório de forças e o comprometimento de todos os setores da sociedade”, ressaltou.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, reafirmou o apoio do Executivo estadual à mobilização.

“O Governo do Estado é parceiro e defensor desta causa. Vamos oferecer todo o suporte necessário para que a caminhada aconteça da melhor forma possível e alcance ainda mais pessoas”, afirmou.

Participaram da reunião a secretária adjunta da Segov, Ana Nardes; o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Alessandro Menezes; o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez; o diretor de Gestão de Vivência Esportiva da Fundesporte, Carlos Alberto Nabhan; além de servidoras da Coordenadoria da Mulher do TJMS.

A concentração da caminhada será em frente ao Corpo de Bombeiros, no Parque dos Poderes, com percurso aproximado de três quilômetros. A programação contará com ato simbólico em memória das vítimas de feminicídio, alongamento coletivo, apresentação do Corpo Musical da Polícia Militar, atrações culturais e ações de conscientização ao longo do trajeto.

A iniciativa reúne apoio de diversos órgãos públicos e parceiros institucionais. O TJMS será responsável pela infraestrutura, materiais informativos, brindes e divulgação. Já o Governo do Estado ficará responsável pelo suporte logístico, incluindo palco, som, tendas, telão de LED e apresentações culturais. A ação também conta com apoio da Assembleia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Detran-MS e empresas privadas.

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