Menu
Menu Busca sexta, 29 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Comportamento

TJ e Governo alinham detalhes da 3ª Caminhada 'Todos Por Elas' em Campo Grande

Evento busca conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e reunir forças contra o feminicídio

29 maio 2026 - 10h23Vinícius Santos
Divulgação / TJMSDivulgação / TJMS  

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou, na tarde de quinta-feira (28), uma reunião de alinhamento para os preparativos finais da 3ª Caminhada Todos Por Elas pelo fim do feminicídio, marcada para o dia 14 de junho, a partir das 7h30, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O encontro aconteceu no Salão Pantanal, na sede do TJMS, e reuniu representantes do Judiciário e do Governo do Estado para definir os últimos detalhes da mobilização, que tem como foco o enfrentamento à violência contra a mulher e a conscientização da população sobre o feminicídio.

Durante a reunião, foram discutidos pontos relacionados à infraestrutura, logística, comunicação, segurança, programação cultural e apoio institucional ao evento.

A desembargadora Sandra Artioli destacou a importância da união entre os poderes e instituições na luta contra a violência de gênero.

“A caminhada é uma forma de sensibilizar a sociedade para um tema tão sensível e urgente. O enfrentamento ao feminicídio exige o somatório de forças e o comprometimento de todos os setores da sociedade”, ressaltou.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, reafirmou o apoio do Executivo estadual à mobilização.

“O Governo do Estado é parceiro e defensor desta causa. Vamos oferecer todo o suporte necessário para que a caminhada aconteça da melhor forma possível e alcance ainda mais pessoas”, afirmou.

Participaram da reunião a secretária adjunta da Segov, Ana Nardes; o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Alessandro Menezes; o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez; o diretor de Gestão de Vivência Esportiva da Fundesporte, Carlos Alberto Nabhan; além de servidoras da Coordenadoria da Mulher do TJMS.

A concentração da caminhada será em frente ao Corpo de Bombeiros, no Parque dos Poderes, com percurso aproximado de três quilômetros. A programação contará com ato simbólico em memória das vítimas de feminicídio, alongamento coletivo, apresentação do Corpo Musical da Polícia Militar, atrações culturais e ações de conscientização ao longo do trajeto.

A iniciativa reúne apoio de diversos órgãos públicos e parceiros institucionais. O TJMS será responsável pela infraestrutura, materiais informativos, brindes e divulgação. Já o Governo do Estado ficará responsável pelo suporte logístico, incluindo palco, som, tendas, telão de LED e apresentações culturais. A ação também conta com apoio da Assembleia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Detran-MS e empresas privadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/5/2026
Imagem ilustrativa
Comportamento
Com doença rara, bebê passará por cirurgia após "verruga" nas costas
A releitura de "Senhorita" será lançada amanhã
Comportamento
DJ transforma clássicos da música brasileira em hits eletrônicos e lança nova releitura nesta sexta
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/5/2026
Emília durante mais uma entrega
Comportamento
Linhas que aquecem o corpo e o coração: projeto leva agasalhos e carinho a quem mais precisa
Thiago descobriu a doença em 2024, ano passado o câncer avançou e veio a notícia que não teria cura
Comportamento
Com câncer terminal, advogado promove "velório em vida" ressignificando a despedida na Capital
Roda de conversa aconteceu em Campo Grande
Comportamento
Evento do MPT-MS aborda inclusão e apoio familiar a jovens LGBT+
Doutora Maria Auxiliadora, idealizadora do evento
Comportamento
Campo Grande recebe "Materne", maior evento sobre maternidade e primeira infância do país

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026