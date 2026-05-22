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Comportamento

Evento do MPT-MS aborda inclusão e apoio familiar a jovens LGBT+

Encontro debateu identidade de gênero, orientação sexual e construção de ambientes inclusivos

22 maio 2026 - 18h11Vinicius Costa
Roda de conversa aconteceu em Campo GrandeRoda de conversa aconteceu em Campo Grande   (Divulgação/MPT-MS)

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul realizou, nesta quarta-feira (20), uma roda de conversa sobre maternidade e acolhimento de jovens LGBT+ na sede da instituição, em Campo Grande. O encontro discutiu os desafios enfrentados por famílias diante de questões relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual.

Promovido pelo Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, o evento teve mediação da psicóloga clínica Veridianna Oliveira de Queiroz e foi transmitido para integrantes do órgão no interior do Estado. Entre os temas debatidos estiveram heteronormatividade, vínculos familiares e construção de ambientes mais inclusivos.

Durante a conversa, a especialista destacou que muitas famílias encontram dificuldades para compreender experiências que fogem aos padrões sociais tradicionais, o que pode gerar conflitos e inseguranças dentro do ambiente familiar.

A roda de conversa também abordou a importância do acolhimento de filhos LGBT+, com orientações sobre escuta ativa, respeito às diferenças e proteção contra situações de violência e discriminação.

Segundo o MPT-MS, a iniciativa integra ações voltadas à promoção da igualdade, combate à discriminação e fortalecimento de uma cultura institucional baseada na diversidade e no respeito aos direitos humanos.

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