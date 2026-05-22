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Saúde e Bem-Estar: Neurologista alerta para dor de cabeça agravada por excesso de remédios

Segundo Renato Lima Ferraz, automedicação pode causar cefaleia crônica medicamentosa e mascarar problemas mais graves

22 maio 2026 - 17h30Sarah Chaves
Neurologista Renato Lima FerrazNeurologista Renato Lima Ferraz   (Jônatas Bis/JD1)

O uso excessivo de analgésicos para aliviar dores de cabeça pode acabar agravando o problema e provocar a chamada "cefaleia crônica primária medicamentosa", segundo o neurologista Renato Lima Ferraz, que abordou o assunto durante entrevista ao programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes. 

De acordo com o especialista, muitas pessoas passam a mascarar a dor com medicamentos sem investigar a causa do problema. Segundo ele, o uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios pode fazer com que a dor se torne ainda mais intensa e constante.

“O Brasil inculta um erro de permitir o contato com medicações de livre acesso e nessa situação ele começa a mascarar a dor com analgésicos”, afirmou.

Renato explicou que a enxaqueca é responsável por grande parte dos casos de dor de cabeça e destacou que fatores como alimentação, excesso de cafeína, telas, sono irregular e estresse podem piorar o quadro.

O neurologista também alertou que dores de cabeça persistentes podem estar relacionadas a problemas mais graves, como aneurismas, alterações neurológicas e disfunções na articulação da mandíbula, reforçando a importância da investigação médica especializada.

Segundo ele, o tratamento não envolve apenas medicação, mas também mudanças na rotina, alimentação e hábitos de sono. Confira:

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