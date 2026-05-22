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MP apura denúncias de mau cheiro causado por indústria em Jaraguari

Moradores relatam cheiro intenso, presença de insetos e impactos na rotina da região

22 maio 2026 - 17h08Vinicius Costa
Local onde funciona a indústriaLocal onde funciona a indústria   (Divulgação/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar possível poluição atmosférica causada por uma indústria de processamento de subprodutos de origem animal em Jaraguari. A apuração busca verificar denúncias de emissão de odores considerados excessivos por moradores da região.

A investigação é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes e inclui análise sobre o cumprimento das normas ambientais e das condições previstas na licença de operação da empresa. Entre os pontos avaliados está a possível emissão de mau cheiro capaz de causar incômodo à população do entorno.

Segundo o MPMS, moradores e proprietários rurais que vivem em um raio de cerca de dois quilômetros da indústria relataram que o odor é frequente e intenso, provocando desconforto, presença de insetos e impactos na rotina diária e na valorização de imóveis.

Durante as diligências, o órgão requisitou documentos e informações ao Imasul, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à própria empresa, incluindo relatórios de monitoramento ambiental, registros de fiscalização e detalhes sobre os sistemas de controle de emissões. A Promotoria também determinou fiscalização presencial com apoio da Polícia Militar Ambiental.

Em manifestação inicial, a empresa reconheceu a existência de odores decorrentes da atividade industrial e informou ter investido em equipamentos para minimizar o problema. O MPMS, porém, afirmou que irá apurar se as medidas adotadas são suficientes para atender às exigências ambientais.

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