Saneamento avança com novas obras e ampliação da cobertura em MS

Os investimentos em saneamento ampliaram a cobertura de água e esgoto em Campo Grande e em 68 municípios de Mato Grosso do Sul nos últimos anos. As obras envolvem expansão de redes, estações de tratamento e aumento da capacidade operacional dos sistemas.

Na Capital, a Águas Guariroba afirma ter investido mais de R$ 2 bilhões desde o início da concessão, sendo cerca de R$ 1,16 bilhão em abastecimento de água e R$ 1,01 bilhão em esgotamento sanitário. Atualmente, Campo Grande conta com duas Estações de Tratamento de Água (ETAs), mais de 150 poços e duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

Uma das obras em andamento é a ETE Botas, na região norte da Capital, que terá capacidade para tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano. Segundo a concessionária, a estrutura deve ampliar a capacidade do sistema e reforçar a universalização do serviço.

Dados do Instituto Trata Brasil apontam que Campo Grande foi a segunda capital do país com maior investimento em saneamento por habitante, com média de R$ 217,39 ao ano.

No interior, a ampliação da cobertura ganhou força por meio da parceria entre a Ambiental MS Pantanal e a Sanesul. Entre 2021 e 2025, foram investidos R$ 525 milhões em redes coletoras de esgoto. Para o período entre 2026 e 2028, estão previstos mais R$ 593 milhões em obras de ampliação da infraestrutura.

Segundo os dados apresentados pelas concessionárias, a cobertura de esgoto no estado passou de cerca de 46% para mais de 75% nos últimos anos. Atualmente, a operação atende 68 municípios, com 71 Estações de Tratamento de Esgoto e 229 Estações Elevatórias.

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