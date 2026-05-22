Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Cidade

Saneamento avança com novas obras e ampliação da cobertura em MS

Capital recebeu mais de R$ 2 bilhões em investimentos desde o início da concessão, segundo a Águas Guariroba

22 maio 2026 - 09h22Sarah Chaves
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

Os investimentos em saneamento ampliaram a cobertura de água e esgoto em Campo Grande e em 68 municípios de Mato Grosso do Sul nos últimos anos. As obras envolvem expansão de redes, estações de tratamento e aumento da capacidade operacional dos sistemas.

Na Capital, a Águas Guariroba afirma ter investido mais de R$ 2 bilhões desde o início da concessão, sendo cerca de R$ 1,16 bilhão em abastecimento de água e R$ 1,01 bilhão em esgotamento sanitário. Atualmente, Campo Grande conta com duas Estações de Tratamento de Água (ETAs), mais de 150 poços e duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

Uma das obras em andamento é a ETE Botas, na região norte da Capital, que terá capacidade para tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano. Segundo a concessionária, a estrutura deve ampliar a capacidade do sistema e reforçar a universalização do serviço.

Dados do Instituto Trata Brasil apontam que Campo Grande foi a segunda capital do país com maior investimento em saneamento por habitante, com média de R$ 217,39 ao ano.

No interior, a ampliação da cobertura ganhou força por meio da parceria entre a Ambiental MS Pantanal e a Sanesul. Entre 2021 e 2025, foram investidos R$ 525 milhões em redes coletoras de esgoto. Para o período entre 2026 e 2028, estão previstos mais R$ 593 milhões em obras de ampliação da infraestrutura.

Segundo os dados apresentados pelas concessionárias, a cobertura de esgoto no estado passou de cerca de 46% para mais de 75% nos últimos anos. Atualmente, a operação atende 68 municípios, com 71 Estações de Tratamento de Esgoto e 229 Estações Elevatórias.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
Universidade terá que indenizar estudante após atraso em regularização de estágio na Capital
Forças de Segurança afirmam que contatos de emergência estão funcionando
Cidade
Forças de Segurança afirmam que contatos de emergência estão funcionando
Crime foi em 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Cuidador que matou cadeirante é julgado por júri popular em Campo Grande nesta sexta
Prefeito Lucas Foroni e deputado estadual Coronel David
Cidade
Governo de MS anuncia R$ 15 milhões para obras de asfalto e saneamento em Rio Brilhante
Episódios contam histórias sobre diversas vias da cidade
Comportamento
Parceria entre JD1 Notícias e Mídia Ciência estreia com vídeos informativos
Fumacê reforça combate a dengue
Cidade
Fumacê percorre Caiobá, Aero Rancho e Nova Lima nesta quinta-feira
Fachada do CAPS de Ribas do Rio Pardo (Foto: Divulgação)
Interior
Após atuação do MPMS, Ribas do Rio Pardo inaugura primeiro CAPS
Foto: Sarah Chaves
Cidade
Unidade móvel leva vacina contra gripe ao novo estacionamento da ALEMS
Tapa-buraco - Foto: Ilustrativa
Cidade
Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande