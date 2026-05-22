Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Cidade

Forças de Segurança afirmam que contatos de emergência estão funcionando

Órgãos classificaram como "falsa" a informação de que serviços teriam sido interrompidos por falta de pagamento

22 maio 2026 - 09h50Da redação

As forças de segurança de Mato Grosso do Sul afirmaram nesta sexta-feira (22) que os telefones de emergência 190 e 193 seguem funcionando normalmente no Estado. Em notas divulgadas pelo Ciops e pela Polícia Militar, os órgãos classificaram como “falsa” a informação de que os serviços teriam sido interrompidos por falta de pagamento.

Segundo os comunicados, houve apenas relatos pontuais de problemas relacionados a uma operadora de telefonia. Tanto o Ciops quanto a PMMS informaram ainda que medidas cabíveis serão adotadas diante da divulgação da informação.

A manifestação ocorreu após o deputado estadual João Henrique Catan publicar vídeo nas redes sociais afirmando que os canais de emergência estariam fora do ar por supostos atrasos em contas do governo estadual. “Se tivesse acontecendo um crime, um feminicídio aqui agora, você ligaria na tua casa para o 190. Testa aí”, disse o parlamentar no vídeo.

O deputado alegou ainda que servidores públicos estariam compartilhando internet dos próprios celulares para conseguir trabalhar.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
Universidade terá que indenizar estudante após atraso em regularização de estágio na Capital
Foto: Divulgação
Cidade
Saneamento avança com novas obras e ampliação da cobertura em MS
Crime foi em 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Cuidador que matou cadeirante é julgado por júri popular em Campo Grande nesta sexta
Prefeito Lucas Foroni e deputado estadual Coronel David
Cidade
Governo de MS anuncia R$ 15 milhões para obras de asfalto e saneamento em Rio Brilhante
Episódios contam histórias sobre diversas vias da cidade
Comportamento
Parceria entre JD1 Notícias e Mídia Ciência estreia com vídeos informativos
Fumacê reforça combate a dengue
Cidade
Fumacê percorre Caiobá, Aero Rancho e Nova Lima nesta quinta-feira
Fachada do CAPS de Ribas do Rio Pardo (Foto: Divulgação)
Interior
Após atuação do MPMS, Ribas do Rio Pardo inaugura primeiro CAPS
Foto: Sarah Chaves
Cidade
Unidade móvel leva vacina contra gripe ao novo estacionamento da ALEMS
Tapa-buraco - Foto: Ilustrativa
Cidade
Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande