Forças de Segurança afirmam que contatos de emergência estão funcionando

As forças de segurança de Mato Grosso do Sul afirmaram nesta sexta-feira (22) que os telefones de emergência 190 e 193 seguem funcionando normalmente no Estado. Em notas divulgadas pelo Ciops e pela Polícia Militar, os órgãos classificaram como “falsa” a informação de que os serviços teriam sido interrompidos por falta de pagamento.

Segundo os comunicados, houve apenas relatos pontuais de problemas relacionados a uma operadora de telefonia. Tanto o Ciops quanto a PMMS informaram ainda que medidas cabíveis serão adotadas diante da divulgação da informação.

A manifestação ocorreu após o deputado estadual João Henrique Catan publicar vídeo nas redes sociais afirmando que os canais de emergência estariam fora do ar por supostos atrasos em contas do governo estadual. “Se tivesse acontecendo um crime, um feminicídio aqui agora, você ligaria na tua casa para o 190. Testa aí”, disse o parlamentar no vídeo.

O deputado alegou ainda que servidores públicos estariam compartilhando internet dos próprios celulares para conseguir trabalhar.

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