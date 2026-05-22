Governo de MS anuncia R$ 15 milhões para obras de asfalto e saneamento em Rio Brilhante

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quinta-feira (21) R$ 15 milhões em novos investimentos para obras de pavimentação e saneamento em Rio Brilhante. O anúncio foi feito durante reunião do programa MS Ativo Municipalismo, realizada no gabinete do governador Eduardo Riedel, com a presença do prefeito Lucas Foroni.

Os recursos serão destinados à conclusão de projetos estruturantes e ampliação da infraestrutura urbana do município. Segundo a prefeitura, Rio Brilhante alcançou 100% de cobertura asfáltica urbana, avanço em relação aos 63% registrados anteriormente. Já a cobertura de saneamento básico passou de 33% para 98%.

Durante a reunião, o governador destacou que os investimentos em pavimentação e saneamento são prioridades da gestão estadual por refletirem diretamente na saúde pública e na qualidade de vida da população.

“Uma cidade totalmente pavimentada e com universalização do saneamento tem um valor inestimável para a população. Isso impacta diretamente na saúde das pessoas e na qualidade de vida”, afirmou Riedel.

O prefeito Lucas Foroni também afirmou que as melhorias em infraestrutura contribuem para a redução de doenças respiratórias e infectocontagiosas, além de diminuir a pressão sobre os atendimentos da rede pública de saúde.

Coronel David destacou a parceria entre Estado e município para garantir obras consideradas estratégicas para a cidade.

“Estamos falando de investimentos que mudam a vida das pessoas na prática, levando mais dignidade, saúde pública e desenvolvimento para a cidade”, afirmou o deputado.

Novos projetos para o município também foram apresentados durante o encontro e devem receber continuidade dentro do programa MS Ativo Municipalismo.



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