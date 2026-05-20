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AGORA: Foragido por causar morte no trânsito em Campo Grande é preso pela PM

Condenado a mais de 6 anos de prisão, o homem foi abordado pela Força Tática da 11ª CIPM no bairro Monte Castelo

20 maio 2026 - 20h30Vinícius Santos     atualizado em 20/05/2026 às 20h50
Câmera flagrou o acidente - Foto: ReproduçãoCâmera flagrou o acidente - Foto: Reprodução  

Na noite desta quarta-feira (20), a Força Tática da 11ª CIPM realizou a captura de Rafael Borges de Oliveira, de 29 anos, condenado pela Justiça por homicídio culposo no trânsito. A prisão ocorreu durante uma abordagem no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Contra Rafael havia um mandado de prisão expedido em 27 de abril de 2026, determinando o cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. 

Desde então, ele estava foragido. Após a captura, Rafael foi encaminhado ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada) para apresentação na Delegacia de Polícia Civil.

Condenação por morte no trânsito

 

 

O caso que levou à condenação aconteceu em 22 de junho de 2024, por volta das 22h08min, na avenida Mascarenhas de Moraes, cruzamento com a rua do Seminário, bairro São Francisco, em Campo Grande.

Rafael, conduzindo um automóvel, desrespeitou o semáforo vermelho e colidiu contra a motocicleta JTA/Suzuki, conduzida por Mateus Pires da Costa, de 61 anos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi submetido ao Tribunal do Júri, mas o conselho de sentença rejeitou a caracterização de dolo contra a vida. Assim, o julgamento passou ao juiz togado, que condenou Rafael a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além da suspensão do direito de dirigir.

Com a captura, a Justiça deverá ser comunicada para o cumprimento da pena imposta pelo Poder Judiciário. O processo estava suspenso, aguardando a prisão do condenado.

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