Motorista bêbado avança sinal vermelho e mata motociclista idoso na Mascarenhas de Moraes

Um acidente que envolveu cinco veículos, terminou com a morte de um motociclista de 61 anos, na madrugada deste domingo (23), no cruzamento da Rua do Seminário com Mascarenhas de Moraes.



De acordo com o registro de ocorrência, o motociclista de uma Suzuki, foi atingido por um Ford Fiesta quando ia cruzar a Mascarenhas no sentido ao bairro Seminário, e acabou tendo a lateral direita da moto atingida pelo carro.



Com o impacto, a vítima "voou" uma distância de 18 metros do local da colisão e sofreu um trauma na parte anterior da cabeça, ocasionando uma lesão no crânio. Ele morreu no local. Já a motocicleta foi parar a cerca de 32 metros do local da colisão.



Após atingir a motocicleta, o condutor do Fiesta ainda bateu na traseira de uma GM S10 que estava estacionada na via, que posteriormente acabou avançando para frente e colidindo com a traseira de um UNO, ainda na Mascarenhas, sentido avenida Tamandaré.



Quando um investigador da Polícia Civil de plantão na Depac Cepol chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já fazia o atendimento dos envolvidos, sendo que o motorista do Fiesta que causou a morte, estava no interior do veículo de socorro para evitar linchamento de familiares da vítima.



Questionado pelo investidor, o motorista, identificado como Rafael de 27 anos, confessou que estava no carro com a esposa gestante e um amigo, e que havia ingerido uma garrafa de cerveja. No cruzamento da Mascarenhas com a Rua Seminário, sentido a Tamandaré, Rafael contou que tentou frear, mas o pedal não respondeu, então ele acelerou para o carro passar mais rápido no sinal vermelho e acabou atingindo o idoso na moto e posteriormente os outros dois veículos.



Um quinto envolvido foi o condutor de um Creta, que não viu a motocicleta caída na via e acabou arrastando o automóvel. Ele não teve ferimentos.



Rafael se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou que havia bebido e um termo de Constatação de Embriaguez foi emitido. Ele recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor.



A esposa grávida de Rafael foi socorrida pelo Samu e não há informações sobre seu estado de saúde.

