Menu
Menu Busca quarta, 20 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

Idoso é atingido por SUV em acidente em cruzamento do Nova Lima

O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento das vias Gualter Barbosa com Antônia Capilé

20 maio 2026 - 14h10Vinicius Costa e Vinicius Santos    atualizado em 20/05/2026 às 14h14
Corpo de Bombeiros atuou no resgate da vítimaCorpo de Bombeiros atuou no resgate da vítima   (Vinicius Santos)

Idoso que estava em uma bicicleta foi atingido por um Jeep Renegade no começo da tarde desta quarta-feira, dia 20, e ficou com um ferimento considerável na cabeça.

O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento das vias Gualter Barbosa com Antônia Capilé, na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O condutor do Renegade permaneceu no local e prestou assistência até o momento da chegada do socorro. Ele estava em uma velocidade baixa no momento do acidente.

Com rapidez e agilidade, o Corpo de Bombeiros conseguiram prestar os primeiros atendimentos e encaminhar a vítima para uma unidade de saúde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vinicius estava internado desde o dia do acidente
Polícia
Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro em São Gabriel do Oeste
Carlos Paim sofreu grave acidente no dia 9 de maio
Polícia
Dez dias após acidente, motoentregador morre em hospital de Aquidauana
Acidente deixou a avenida com uma faixa em funcionamento
Polícia
Acidente entre carro e carreta 'trava' percurso da Avenida Cônsul Assaf
Momento em que equipes do Batalhão de Choque salvam a criança
Polícia
VÍDEO: Policiais do Choque salvam recém-nascido engasgado em Aparecida do Taboado
Prisão aconteceu em ação conjunta
Polícia
Suspeito de homicídio no Pantanal é preso após operação aérea da Polícia Civil
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande
Casaco estava com manchas de sangue
Polícia
Corpo de bebê encontrado em lixeira segue no IML em Ponta Porã
Médico foi preso em flagrante por ter armas em casa
Polícia
Após morte de fisioteperauta, cardiologista é mantido preso por 'excesso' de armas
Sede da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Criança sofre perfuração no crânio após atropelamento em São Gabriel do Oeste
Motociclista morre dois dias após grave acidente de trânsito em Três Lagoas
Polícia
Motociclista morre dois dias após grave acidente de trânsito em Três Lagoas

Mais Lidas

Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Momento em que a criança foi atingida
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou ataque que matou criança no Jardim Noroeste