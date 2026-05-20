Idoso é atingido por SUV em acidente em cruzamento do Nova Lima

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 20/05/2026 às 14h14

Idoso que estava em uma bicicleta foi atingido por um Jeep Renegade no começo da tarde desta quarta-feira, dia 20, e ficou com um ferimento considerável na cabeça.

O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento das vias Gualter Barbosa com Antônia Capilé, na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O condutor do Renegade permaneceu no local e prestou assistência até o momento da chegada do socorro. Ele estava em uma velocidade baixa no momento do acidente.

Com rapidez e agilidade, o Corpo de Bombeiros conseguiram prestar os primeiros atendimentos e encaminhar a vítima para uma unidade de saúde.

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