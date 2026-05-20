Corpo de bebê encontrado em lixeira segue no IML em Ponta Porã

Quase um mês após um recém-nascido ser encontrado morto em uma lixeira na cidade de Ponta Porã, o corpo da vítima permanece no IML (Instituto Médico Legal) e sem respostas até o momento.

O recém-nascido foi localizado na madrugada de 21 de abril por trabalhadores da coleta de lixo e estava enrolado em um casaco com manchas de sangue, material recolhido para perícia. A vítima ainda tinha o cordão umbilical, indicando que o parto pode ter ocorrido pouco antes do abandono.

Conforme o site Ponta Porã News, as investigações apontam que o recém-nascido era do sexo masculino e pesava cerca de 4,2 quilos, característica considerada compatível com um bebê saudável. Equipes também realizaram coleta de imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os responsáveis.

O corpo foi encaminhado ao IML, onde exames necroscópicos devem determinar a causa da morte e verificar possíveis sinais de violência ou abandono. Um homem chegou a se apresentar à polícia alegando ser o pai da criança.

O caso foi registrado como infanticídio e achado de cadáver e é investigado pelo 2º Distrito Policial de Ponta Porã.

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