Condenado por latrocínio de médico é preso em flat de Campo Grande

Um homem de 50 anos condenado por latrocínio foi preso na manhã desta terça-feira (19), em Campo Grande, durante ação do Garras em apoio à Polinter. O foragido da Justiça de São Paulo foi localizado em um apartamento de um flat no Bairro Santa Fé.

Segundo a polícia, a prisão ocorreu por volta das 9h30, após trabalho de investigação que identificou o paradeiro do condenado. Ele foi abordado no imóvel, informado sobre o mandado judicial e detido sem resistência.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o homem possui pena restante de 6 anos, 5 meses e 23 dias a cumprir em regime fechado por regressão cautelar relacionada ao crime de roubo seguido de morte.

O preso foi condenado a 20 anos de prisão por participação no latrocínio do médico anestesista Herberto Calado Rebelo, ocorrido em março de 2001. Conforme as investigações da época, a vítima foi assassinada durante o roubo de uma caminhonete GM/S10, que seria levada ao Paraguai para venda ilegal.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado à sede do Garras e permanece à disposição da Justiça até a audiência de custódia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também