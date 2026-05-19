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Motociclista morre na Santa Casa após acidente em Chapadão do Sul

Homem sofreu politraumatismo e morreu após complicações durante internação

19 maio 2026 - 17h23Vinicius Costa

Homem, de 49 anos, identificado como Silvio Severino da Silva, morreu na madrugada desta terça-feira, dia 19, na Santa Casa de Campo Grande, dois dias após sofrer um acidente de motocicleta em Chapadão do Sul.

O paciente deu entrada no hospital na madrugada de segunda-feira (18), vítima de politraumatismo, pneumonia aspirativa e acidose metabólica, com suspeita de intoxicação alcoólica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante a internação, Silvio passou por exames, tratamento para pneumonia e procedimento de diálise.

A vítima sofreu duas paradas cardíacas. Na segunda tentativa de reanimação, Silvio não respondeu às manobras médicas e teve o óbito confirmado às 5h58 desta terça.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

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