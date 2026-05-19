Showtec transforma Maracaju em vitrine da tecnologia e do futuro do agronegócio nacional

Maracaju volta a ocupar o centro das atenções do agronegócio brasileiro com o início da 29ª edição do Showtec, realizada pela Fundação MS entre esta terça-feira (19) e quinta-feira (21). Reconhecida como uma das maiores feiras agro de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, a edição deste ano reúne tecnologia, pesquisa, negócios e inovação em uma área de 12 hectares dedicada ao setor produtivo.

O evento reúne produtores rurais, pesquisadores, empresas, consultores e lideranças do agro em uma programação voltada às novas tecnologias aplicadas ao campo, produtividade, sustentabilidade e agricultura digital.

Durante a abertura, o governador Eduardo Riedel destacou o avanço tecnológico como motor da transformação econômica e social do agronegócio brasileiro.

“O agro brasileiro conquistou espaço econômico e social baseado em ciência, produtividade e sustentabilidade. Mato Grosso do Sul está inserindo cada vez mais tecnologia nos sistemas produtivos e se consolidando como ambiente competitivo para receber investimentos”, afirmou.

O prefeito de Maracaju, Marcos José Calderan, reforçou que a inovação tem sido decisiva para consolidar o município como referência nacional na produção de grãos.

“A pesquisa e a inovação tornam Maracaju cada vez mais produtivo. Toda essa tecnologia vem ao encontro da nossa vocação, que é o agronegócio”, declarou.

Em 2026, o Showtec conta com mais de 150 empresas ligadas a segmentos como máquinas agrícolas, tecnologia, automação, energia, crédito rural, armazenagem, veículos, pesquisa e agricultura digital. A programação também inclui debates técnicos e apresentações de especialistas do setor produtivo.

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