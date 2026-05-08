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Agronegócio

Produtores rurais de MS devem atualizar cadastro de rebanhos até 1º de junho junto à Iagro

Declaração anual e atualização cadastral são obrigatórias e fazem parte do controle sanitário do Estado

08 maio 2026 - 19h10Taynara Menezes

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul que possuem animais, independentemente do porte da propriedade, devem realizar até o dia 1º de junho o cadastro e atualização dos rebanhos junto à Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

A medida integra a primeira etapa de 2026 da Declaração Anual e Atualização Cadastral, que é obrigatória, além da declaração semestral dos rebanhos. O não cumprimento dentro do prazo pode gerar penalidades, como multas, bloqueio da Guia de Trânsito Animal (GTA) e restrições sanitárias.

Segundo o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, o cadastro é essencial para o controle sanitário e fortalecimento do setor agropecuário no Estado.

A declaração pode ser feita de forma gratuita pelo sistema e-Saniagro ou presencialmente nas unidades da Iagro. O procedimento abrange espécies como bovinos, suínos, aves, equinos, ovinos, caprinos, abelhas, bicho-da-seda e animais aquáticos.

Durante o período da campanha, também pode ser registrada a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses, com prazo até 30 de junho. A agência alerta ainda que a emissão da e-GTA ficará bloqueada para todas as finalidades, exceto abate, até a regularização cadastral.

Em caso de dúvidas, o atendimento é feito pelo WhatsApp (67) 99875-3796.

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