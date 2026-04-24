Arauco lança Bom Vizinho 2026 e amplia atendimento às comunidades

A Arauco lançou na quinta-feira (23), a campanha Bom Vizinho 2026, em Inocência, reforçando um programa que funciona como canal direto entre a empresa e a comunidade. A iniciativa busca aproximar moradores das áreas vizinhas das operações florestais, oferecendo atendimento, orientação e espaços de diálogo contínuo.

Na prática, o Programa Bom Vizinho leva equipes a campo para ouvir demandas, esclarecer dúvidas e orientar a população sobre temas como prevenção de incêndios, segurança e convivência com a atividade florestal. A proposta é reduzir conflitos, aumentar a transparência e garantir respostas mais rápidas a situações do dia a dia, principalmente em regiões rurais.

Além das visitas e reuniões presenciais, o programa disponibiliza canais diretos de atendimento, permitindo que moradores acionem a empresa sempre que necessário. Esse contato mais próximo também fortalece ações preventivas, especialmente em períodos críticos, como a seca, quando cresce o risco de incêndios florestais.

Segundo o gerente florestal da Arauco, Laércio Couto, a iniciativa tem impacto direto na qualidade de vida das comunidades. “Este canal nos deixa cada vez mais próximos, promovendo a educação ambiental e contribuindo diretamente para o desenvolvimento sustentável. Isso fortalece relações baseadas na boa convivência”, afirma.

Para a comunidade, o principal benefício é ter acesso facilitado à empresa, com mais agilidade na comunicação e participação nas decisões que impactam o território.

Serviço

Central de Produção. (67) 9 9833-5189

SAC. 0800 645 7376

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