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Assembleia amplia monitoramento e inclui Rota da Celulose na fiscalização

Comissão passa a acompanhar obras, metas e serviços em 870 km de rodovias

24 abril 2026 - 09h52Sarah Chaves, com Alems
Reunião da Comissão Temporária de Acompanhamento das Concessões Rodoviárias Reunião da Comissão Temporária de Acompanhamento das Concessões Rodoviárias   (Luciana Nassar/Alems)

Agora, 870 quilômetros de rodovias estaduais e federais passam a ser monitorados pela Comissão Temporária de Acompanhamento das Concessões Rodoviárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que já fiscalizava a BR-163. A ampliação inclui os trechos que integram a chamada Rota da Celulose, concedida à iniciativa privada desde fevereiro.

A medida foi oficializada pela Mesa Diretora e amplia o escopo da comissão, criada em 2024, que passa a acompanhar o cumprimento das metas contratuais, a execução das obras e a qualidade dos serviços prestados em cinco rodovias estratégicas. Integram o grupo os deputados Junior Mochi (MDB), Pedro Kemp (PT), Roberto Hashioka (Republicanos), Pedrossian Neto (Republicanos), Mara Caseiro (PL) e Caravina (PSDB).

Com a mudança, a concessionária responsável pela Rota da Celulose será formalmente comunicada e deverá apresentar relatórios periódicos. A previsão é de reuniões trimestrais para detalhar o andamento das obras e discutir possíveis ajustes nas metas.

O novo trecho sob acompanhamento inclui rodovias estaduais e federais importantes para a logística do Estado, como as MS-040, MS-338, MS-395, além das BR-262 e BR-267. Os corredores ligam Campo Grande à região leste, passando por municípios como Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Bataguassu e Anaurilândia, áreas impactadas pela expansão da cadeia da celulose.

O contrato de concessão tem duração de 30 anos e prevê investimento total de R$ 10,1 bilhões, sendo R$ 6,9 bilhões em obras e R$ 3,2 bilhões em custos operacionais. Entre as melhorias previstas estão 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, além de vias marginais, contornos urbanos e reforço na sinalização e segurança viária.

Antes mesmo do início das atividades ampliadas, o deputado Caravina apresentou requerimento cobrando esclarecimentos da concessionária, incluindo metas de execução, critérios técnicos para definição de prioridades e medidas voltadas à segurança em áreas urbanas.
 

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