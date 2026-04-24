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Acidente entre carro e caminhão deixa um ferido em Batayporã

Vítima teve fratura nas costelas após capotagem na MS-134

24 abril 2026 - 10h24Sarah Chaves
Foto: Nova NotíciasFoto: Nova Notícias  

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou um passageiro ferido na rodovia MS-134, em Batayporã, na quarta-feira (23). A ocorrência foi atendida por policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

Segundo a polícia, a batida envolveu uma Fiat/Strada e um conjunto de carga, formado por caminhão trator e semirreboque. O carro seguia no sentido Nova Andradina–Batayporã quando a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e, ao tentar voltar, capotou. Na sequência, o caminhão que vinha logo atrás acabou atingindo o veículo.

Com o impacto, um passageiro do carro ficou ferido e teve fratura em costelas. Os outros envolvidos não se machucaram. Equipes da base operacional do Vale do Ivinhema fizeram a sinalização da rodovia e controlaram o trânsito até a retirada dos veículos e liberação total da pista.
 

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