Menu
Menu Busca quinta, 23 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem que morreu em agência bancária usava tornozeleira e dizia 'fugir de perseguição'

Ele cumpria pena por roubo em regime aberto, e a ocorrência foi atendida na avenida Bandeirantes, em Campo Grande

23 abril 2026 - 22h46Vinícius Santos     atualizado em 23/04/2026 às 22h47

O homem que morreu dentro de uma agência bancária do Banco do Brasil, na avenida Bandeirantes, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (23), usava tornozeleira eletrônica.

Conforme apurado, ele foi identificado como Mário Márcio Santana Bonifácio e estava cumprindo monitoramento por roubo, segundo dados registrados no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Para atender à situação, a Polícia Militar foi acionada para conter um homem em possível surto na agência. O indivíduo, identificado como Mário Márcio Santana Bonifácio (que usava tornozeleira eletrônica), forçou a entrada na agência já fechada, danificando a porta giratória sob a alegação de estar sendo perseguido.

Para conter sua agressividade e garantir a segurança dos funcionários, os vigilantes da empresa que cuida da agência o imobilizaram no chão. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o homem desacordado.

O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado no local. A perícia e a autoridade policial de plantão foram acionadas, e a ocorrência foi registrada para os procedimentos legais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

