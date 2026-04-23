Homem que morreu em agência bancária usava tornozeleira e dizia 'fugir de perseguição'

O homem que morreu dentro de uma agência bancária do Banco do Brasil, na avenida Bandeirantes, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (23), usava tornozeleira eletrônica.
Conforme apurado, ele foi identificado como Mário Márcio Santana Bonifácio e estava cumprindo monitoramento por roubo, segundo dados registrados no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).
Para atender à situação, a Polícia Militar foi acionada para conter um homem em possível surto na agência. O indivíduo, identificado como Mário Márcio Santana Bonifácio (que usava tornozeleira eletrônica), forçou a entrada na agência já fechada, danificando a porta giratória sob a alegação de estar sendo perseguido.
Para conter sua agressividade e garantir a segurança dos funcionários, os vigilantes da empresa que cuida da agência o imobilizaram no chão. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o homem desacordado.
O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado no local. A perícia e a autoridade policial de plantão foram acionadas, e a ocorrência foi registrada para os procedimentos legais.
