PRF intercepta carga irregular de celulares durante abordagem em Dourados

Cerca de 144 celulares foram apreendidos durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Dourados, nesta quarta-feira, dia 22.
Os produtos estavam sendo importados dos Estados Unidos e sendo retirados no Paraguai. Além dos aparelhos, foram localizados 4 tablets e um notebook.
Segundo a PRF, a equipe policial realizou uma abordagem a um MMC/Outlander e os policiais avistaram o condutor de uma Chevrolet S10 acessando uma estrada vicinal se distanciando da fiscalização. Na vistoria da caminhonete, foram encontrados os aparelhos.
Os policiais também descobriram que o na MMC/Outlander viajava o irmão do motorista preso com os celulares.
Os homens e as mercadorias foram encaminhadas à Polícia Federal em Dourados.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Polícia Federal apreende material de pornografia infantojuvenil em Anastácio
Polícia
Neto é preso após esfaquear avô várias vezes em Campo Grande
Polícia
Jovem é sequestrada por ex durante show, escapa se jogando da moto e pede ajuda em via pública
Polícia
Vídeo: Ladrão furta isqueiro em distribuidora a poucos metros de posto policial no Nova Lima
Polícia
Operação apreende R$ 10 milhões em emagrecedores irregulares na Capital em 2 meses
Polícia
Pescadores encontram corpo de homem boiando no rio Aquidauana, em Anastácio
Polícia
VÍDEO: Idosa morre em capotamento na MS-164, em Ponta Porã
Polícia
Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado
Justiça
Suspeito de ataque brutal com mortes no Noroeste, 'Arrozinho' vai para presídio, decide Justiça
Polícia