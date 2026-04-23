PRF intercepta carga irregular de celulares durante abordagem em Dourados

Cerca de 144 celulares foram apreendidos durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Dourados, nesta quarta-feira, dia 22.

Os produtos estavam sendo importados dos Estados Unidos e sendo retirados no Paraguai. Além dos aparelhos, foram localizados 4 tablets e um notebook.

Segundo a PRF, a equipe policial realizou uma abordagem a um MMC/Outlander e os policiais avistaram o condutor de uma Chevrolet S10 acessando uma estrada vicinal se distanciando da fiscalização. Na vistoria da caminhonete, foram encontrados os aparelhos.

Os policiais também descobriram que o na MMC/Outlander viajava o irmão do motorista preso com os celulares.

Os homens e as mercadorias foram encaminhadas à Polícia Federal em Dourados.

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