Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado

Jovem, de 26 anos, que atuava em um frigorífico e sofreu um acidente de trabalho, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 23, após ficar internado na Santa Casa de Campo Grande.

Ele acabou se ferindo durante o expediente, sofrendo um corte na região do membro superior esquerdo, com lesão de artéria braquial. O caso aconteceu durante a quarta-feira, dia 22, em um frigorífico em Aparecida do Taboado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida em estado gravíssimo e transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou a ficar internado durante o restante do dia.

Porém, em razão da gravidade da situação, a vítima não resistiu e faleceu no decorrer da madrugada.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

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