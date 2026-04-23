Maioria das cidades de MS tem chuva abaixo da média em março

A maior parte das cidades de Mato Grosso do Sul teve chuva abaixo da média em março de 2026, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O cenário foi mais crítico no sul e sudeste do Estado, onde os volumes ficaram entre 0 e 100 milímetros, com destaque para municípios como Iguatemi, Nova Andradina e Bataguassu.

Apesar disso, algumas regiões registraram acumulados mais altos, principalmente no centro, norte e oeste. O maior volume foi em São Gabriel do Oeste, com 373 mm, seguido por Cassilândia (352,6 mm) e Costa Rica (341,8 mm). Já os menores índices foram concentrados no extremo sul, onde a chuva ficou bem abaixo do esperado.

De forma geral, os dados mostram uma distribuição irregular das chuvas, com cerca de 55% das estações registrando índices acima da média, enquanto o restante ficou abaixo.

Em relação às temperaturas, o mês também teve variações. Os termômetros oscilaram entre 14,7°C, em Paraíso das Águas, e 39,5°C, em Porto Murtinho. Em Campo Grande, as temperaturas ficaram levemente acima da média, tanto nas mínimas quanto nas máximas.



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