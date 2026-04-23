Menu
Menu Busca quinta, 23 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Tempo estável aumenta calor e máximas chegam a 37°C em MS nesta quinta

A umidade relativa do ar também ficará em baixa nos próximos dias

23 abril 2026 - 06h50Vinicius Costa
Calorão se mantém firme e forte em Campo GrandeCalorão se mantém firme e forte em Campo Grande   (Vinicius Costa)

A onda de calor definitivamente entra em seu pico nesta quinta-feira, dia 23, quando as temperaturas sobem e se aproximam dos 37°C em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar também ficará em baixa nos próximos dias.

Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco. Diante disso, os valores da umidade do ar ficam entre 25-45%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sol nas primeiras horas do dia em Campo Grande
Clima
Onda de calor segue presente e meteorologia não descarta chuvas em MS
Ato aconteceu neste feriado
Justiça
Amigas de subtenente morta realizam caminhada contra o feminicídio na Capital
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 34°C na capital
Clima
Mato Grosso do Sul deve sofrer com onda de calor até sábado, diz Inmet
Céu azul e muito calor em Campo Grande
Clima
Feriado deve ter calor, mas meteorologia não descarta temporais em MS
Céu de Campo Grande amanheceu com algumas nuvens, mas terá dia de calor
Clima
Véspera de feriado contará com intenso calor de 34°C em Mato Grosso do Sul
Foto: Sarah Chaves
Clima
MS terá domingo de sol entre nuvens e temperaturas elevadas
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sábado será de sol e temperaturas de até 36°C no Estado
MS tem previsão de sol, chuva e temporais nesta sexta
Clima
MS tem previsão de sol, chuva e temporais nesta sexta
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sol aparece, mas quinta será de tempo instável na Capital
Previsão indica chuva, raios e rajadas de vento em MS nesta quarta (15)
Clima
Previsão indica chuva, raios e rajadas de vento em MS nesta quarta (15)

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC