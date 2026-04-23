Tempo estável aumenta calor e máximas chegam a 37°C em MS nesta quinta

A onda de calor definitivamente entra em seu pico nesta quinta-feira, dia 23, quando as temperaturas sobem e se aproximam dos 37°C em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar também ficará em baixa nos próximos dias.

Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco. Diante disso, os valores da umidade do ar ficam entre 25-45%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 34°C.

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