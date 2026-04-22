Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Onda de calor segue presente e meteorologia não descarta chuvas em MS

Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C

22 abril 2026 - 06h50Vinicius Costa
Sol nas primeiras horas do dia em Campo GrandeSol nas primeiras horas do dia em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quarta-feira, dia 22, promete ter mais um dia de calor em grande parte de Mato Grosso do Sul, mas a meteorologia ainda mantém em sua previsão, a possibilidade de eventuais temporais e tempestades.

Essa condição meteorológica é favorecida pela atuação de um centro de baixa pressão atmosférica que terá origem no nordeste da Argentina. As chuvas e tempestades poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ato aconteceu neste feriado
Justiça
Amigas de subtenente morta realizam caminhada contra o feminicídio na Capital
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 34°C na capital
Clima
Mato Grosso do Sul deve sofrer com onda de calor até sábado, diz Inmet
Céu azul e muito calor em Campo Grande
Clima
Feriado deve ter calor, mas meteorologia não descarta temporais em MS
Céu de Campo Grande amanheceu com algumas nuvens, mas terá dia de calor
Clima
Véspera de feriado contará com intenso calor de 34°C em Mato Grosso do Sul
Foto: Sarah Chaves
Clima
MS terá domingo de sol entre nuvens e temperaturas elevadas
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sábado será de sol e temperaturas de até 36°C no Estado
MS tem previsão de sol, chuva e temporais nesta sexta
Clima
MS tem previsão de sol, chuva e temporais nesta sexta
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sol aparece, mas quinta será de tempo instável na Capital
Previsão indica chuva, raios e rajadas de vento em MS nesta quarta (15)
Clima
Previsão indica chuva, raios e rajadas de vento em MS nesta quarta (15)
Foto: Sarah Chaves/JD1
Clima
Sol aparece, mas chuva ainda pode cair nesta terça em MS

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC