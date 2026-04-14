Sol aparece, mas chuva ainda pode cair nesta terça em MS

A terça-feira (14) será de tempo mais estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A tendência é de redução das instabilidades em relação aos dias anteriores, embora ainda não se descarte a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite, devido ao calor e à umidade presentes na atmosfera.

As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado, com máximas que podem chegar aos 35°C, mantendo a sensação de calor em praticamente todas as regiões. Os ventos continuam atuando do quadrante norte, com intensidade moderada e possibilidade de rajadas pontuais mais fortes.

Por regiões, o sul, Cone-Sul e Grande Dourados registram mínimas entre 18°C e 20°C e máximas de até 33°C. No Pantanal e sudoeste, os termômetros variam de 23°C a 34°C. Já nas regiões do Bolsão, norte e leste, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, com máximas de até 34°C.

Em Campo Grande, a terça-feira (14) será de sol entre nuvens, com temperaturas entre 20°C e 32°C e possibilidade de chuva passageira no período da tarde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também