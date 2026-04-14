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Relatório final da CPI do Crime pede indiciamento de ministros do STF e PGR

O documento aponta suspeição, conflitos de interesse e omissão em investigações

14 abril 2026 - 09h51Sarah Chaves, com CNN

O senador Alessandro Vieira apresentou, nesta terça-feira (14), o relatório final da CPI do Crime Organizado, com pedidos de indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral da República por supostos crimes de responsabilidade.

O documento propõe o indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral Paulo Gonet. Segundo o relatório, os pedidos se baseiam em condutas consideradas incompatíveis com as funções, como possível suspeição em julgamentos, conflitos de interesse e decisões que teriam impactado investigações. No caso do chefe do Ministério Público, o texto aponta suposta omissão diante de indícios considerados relevantes.

Entre os pontos citados está o chamado caso Banco Master, mencionado como possível foco de irregularidades financeiras e suspeitas de lavagem de dinheiro, que, conforme o relator, ainda demandam aprofundamento em investigação própria.

Com mais de 200 páginas, o relatório consolida quatro meses de trabalho da comissão, que realizou 18 reuniões, apresentou 312 requerimentos e analisou 134 documentos. A CPI investigou a atuação e a expansão de organizações criminosas no país, além de registrar decisões judiciais que limitaram medidas adotadas pelo colegiado, como a suspensão de ações, conversão de convocações em convites e restrições ao acesso a dados financeiros.

O texto também reúne propostas legislativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado, incluindo medidas para bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro e ampliação da transparência financeira.

O relatório será encaminhado aos órgãos competentes para análise.
 

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