PF faz operação contra suspeito de aliciar estudantes para exploração sexual na internet

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (10/4), a Operação Guardiões da Esperança, com o objetivo de combater crimes de aliciamento de menores e de exploração sexual de crianças e adolescentes praticados por meio da internet. A ação ocorreu no município de Pindamonhangaba/SP.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos/SP.

As apurações indicam que, em fevereiro de 2026, o investigado teria se infiltrado em grupos de mensagens de estudantes, passando-se por outro aluno, com o objetivo de manter contato com vítimas, obter fotos e vídeos íntimos e tentar encontros presenciais.

O investigado poderá responder pelos crimes de aliciamento de menores, além de armazenamento e compartilhamento de material relacionado à exploração sexual infantojuvenil.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

Pais precisam ficar atentos, alerta a Polícia Federal

Em orientação à sociedade, a Polícia Federal destacou a importância da prevenção e do acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes. Segundo a instituição, é fundamental que pais e responsáveis monitorem a atividade digital dos jovens como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

A PF também ressalta que o diálogo aberto sobre segurança no ambiente virtual é uma das principais ferramentas de proteção. Orientar crianças e adolescentes a reconhecer e comunicar situações suspeitas aos responsáveis ou a autoridades competentes também é considerado um passo importante na prevenção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também