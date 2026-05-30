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Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande

Vítima foi atingida por golpe de faca no peito e o suspeito foi encaminhado à delegacia

30 maio 2026 - 09h33Sarah Chaves
Foto: Arquivo pessoalFoto: Arquivo pessoal  

Um homem identificado como Daniel morreu na madrugada deste sábado (30) após ser esfaqueado durante uma briga em uma empresa localizada dentro da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), em Campo Grande. 

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Metropolitana faziam rondas na região quando foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Daniel ferido dentro do entreposto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento à vítima.

No local, os guardas abordaram um homem apontado como um dos envolvidos na confusão. Durante revista pessoal, foram encontrados uma faca, um canivete e um celular. Questionado, ele relatou que teve um desentendimento com Daniel, que evoluiu para agressões físicas. Segundo o suspeito, durante a luta corporal ele desferiu um golpe de faca no peito da vítima.

A morte foi constatada por uma equipe do Samu. O responsável pela empresa onde o crime aconteceu informou à polícia que não presenciou a agressão, mas relatou ter ouvido barulhos e visto uma pessoa caída no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da agressão e foram entregues às autoridades.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Ceasa/MS informou que a ocorrência aconteceu em uma empresa permissionária instalada dentro de sua área operacional. A administração afirmou que acompanha o caso e está à disposição para colaborar com as investigações.

Confira a nota na íntegra:
 

A Ceasa/MS informa que a ocorrência registrada na madrugada deste sábado (30) aconteceu em uma empresa permissionária instalada em sua área operacional.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, que estiveram no local realizando os procedimentos necessários.

A administração da Ceasa/MS acompanha a situação e está à disposição para colaborar com as investigações, fornecendo as informações que forem solicitadas pelos órgãos competentes.

Em respeito ao trabalho das autoridades e aos familiares da vítima, a instituição não irá comentar detalhes relacionados à investigação.

 

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